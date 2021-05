AIC, Calcagno: “Temiamo che qualche squadra professionistica possa non iscriversi al prossimo campionato”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, il presidente dell’Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno ha fatto un resoconto sul calcio italiano, all’indomani del consiglio federale di ieri: “Per fortuna gli stipendi di marzo sono stati pagati da quasi tutte le società, mentre ci sarà un aiuto alle sei in difficoltà. Le tre leghe professionistiche hanno speso di più rispetto alle scorse stagioni, il monte salariale è salito ovunque. In Serie A e in Serie B non si può dare un budget totale che sia uguale per tutti, come avviene in Serie C.

Dall’anno prossimo le società si impegneranno a non spendere più di quanto sia possibile, ma ciò non significa limitare chi può permettersi di investire“. Il presidente dell’Assocalciatori ha quindi confermato che “c’è il timore che qualche squadra professionistica possa non iscriversi nella prossima stagione, la situazione non sarà dissimile da quella degli scorsi anni“.