AIC, Tommasi: “Giocare alle 16:30 non è pensabile, i calciatori non sono dei robot!”

Tra le perplessità che attanagliano l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) in merito alla ripresa della Serie A c’è quella di disputare partite alle 16:30, orario ritenuto proibitivo in cui giocare a giugno e luglio.

Problema sollevato anche dal presidente Damiano Tommasi, che in una diretta Facebook con i colleghi de Il Mattino ha spiegato: “Una delle criticità maggiori che speriamo di risolvere è la partita alle 16.30 che in Italia a giugno e luglio non è pensabile. Oggi abbiamo atleti che dovranno fare partite ravvicinate e intense dopo un lungo periodo di inattività e quindi li dobbiamo mettere nelle condizioni migliori, anche dal punto di vista climatico.

I calciatori non sono dei robot e quindi è chiaro che ci siano delle preoccupazioni, che riguardano anche il fatto che se riparte il campionato si dovrà giocare ogni tre giorni. Quando si afferma che ‘dobbiamo ripartire’, chi decide non è chi va in campo”.