Barcellona, Rakitic shock: “Sono pronto a giocare rischiando il contagio”

Quasi tutti i giocatori non vedono l’ora di tornare in campo. Perché sono nati per giocare e perché, legittimamente, non vogliono rimetterci dei soldi. Ma Ivan Rakitic, croato del Barcellona, va oltre la comprensibile voglia di poter tornare a fare il suo lavoro e rilascia delle dichiarazioni shock: “Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare. Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni. Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore. Anche i dipendenti dei supermercati si cambiano negli spogliatoi e hanno le stesse possibilità di contrarre il virus rispetto a noi, o forse anche di più. Loro corrono quel rischio e anche io voglio farlo”.