Barcellona, si ferma Umtiti: salta il ritorno con il Napoli?

Samuel Umtiti non ha partecipato alla prima sessione di allenamento della settimana. Il Barcellona è tornato in campo per preparare la gara di sabato contro il Maiorca, che si giocherà a porte chiuse per l’allarme Coronavirus, ed il difensore, che aveva avuto qualche problema anche prima della sfida contro la Real Sociedad, ha svolto un lavoro differenziato. Le preoccupazioni, legate solamente al campionato, aumentano considerando che non sarà disponibile per il prossimo match neanche Lenglet per squalifica. L’unico centrale rimasto è, dunque, Gerard Piqué. Nel caso il camerunense dovesse dare forfait anche per il match contro il Napoli, il tecnico avrebbe comunque due titoli, a cui potrebbe aggiungersi Ronald Araujo del Barcellona B.

Fonte: corrieredellosport.it