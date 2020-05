Barletta, fedeli violano le norme di sicurezza in processione con la ‘complicità’ della Polizia Municipale

Il primo maggio a Barletta si è tenuta la tradizionale processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona della cittadina pugliese. La processione avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale imposte dall’emergenza Coronavirus, ma qualcosa è andato storto. Come documentano le immagini dell’emittente locale Canale 91 – che ha trasmesso la diretta dell’evento – centinaia di persone si sono riversate in strada per omaggiare il passaggio del carro che trasportava il quadro della Madonna. Il tutto, per giunta, alla presenza delle forze dell’ordine, che nulla sembra abbiano fatto per far rispettare le norme anti-contagio. Anzi, un’agente della Polizia municipale è stata addirittura immortalata mentre filmava la processione con il telefono cellulare.

La processione ha attraversato la città per raggiungere la Cattedrale. All’arrivo davanti al Duomo, dove ad attendere il carro c’erano il sindaco Mino Cannito e del vescovo Leonardo D’Ascenzo, decine di fedeli – alcuni dei quali privi di mascherina e guanti protettivi – hanno accerchiato il quadro della Madonna.

Fonte: tpi.it