Baroni a Radio Crc: “Juve frenata dall’inesperienza di Pirlo, l’Inter non ha ancora i risolto tutti i problemi. Il Napoli ha tutto per puntare allo scudetto”

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Marco Baroni, allenatore. “Il Napoli ha qualità, fisicità e corsa – ha detto Baroni a Radio Crc – è un mix che mi convince. Secondo me al Napoli non manca nulla per puntare alo scudetto”. Anche perché “Juventus e Inter non mi sembrano al massimo – ha proseguito Baroni a Radio Crc – con la scelta di esonerare Sarri e puntare su Pirlo, la Juventus potrebbe metterci tempo a carburare. Secondo me Pirlo è destinato a una grande carriera di allenatore, ma al momento paga l’inesperienza visto che è al suo primo incarico da tecnico. L’Inter è stata protagonista di un mercato importate, ma non ha ancora risolto i problemi che l’hanno frenata l’anno scorso. In questo scenario il Napoli potrebbe trarre tanti benefici”. Questo “grazie anche al grande lavoro di Gattuso – ha detto Baroni a Radio Crc – l’anno scorso ha ereditato una squadra in difficoltà e l’ha portata a giocarsi lo scudetto in questa stagione. Gattuso merita gli elogi che gli stanno arrivando da più parti. Stesso discorso per la dirigenza, protagonista di un mercato intelligente. Secondo me in questa stagione il Napoli si toglierà parecchie soddisfazioni”.