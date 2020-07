Benevento, si fa sul serio per Gervinho: l’ivoriano avrebbe già detto sì

Il Benevento fa sul serio per Gervinho. Il club di Vigorito, fresco di promozione in Serie A, sta puntando a costruire una squadra formata da un mix di giovani ed esperti per affermarsi anche nella massima serie.

Gervinho è uno di questi: il profilo dell’ivoriano piace al club che avrebbe cominciato a sondare la pista in maniera concreta. Il Parma, di fronte a un’offerta di 5 milioni di euro, sarebbe pronto a lasciar partire il giocatore – che avrebbe accettato una proposta del club sannita a un milione e mezzo all’anno per tre anni -. Per ora l’interesse del Benevento è concreto: Gervinho piace anche in Brasile, al Botafogo, dove ritroverebbe Kalou, suo compagno in Nazionale e fresco di firma con il club carioca.

Fonte: parmatoday.it