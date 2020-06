Bologna, calciatori e staff rinunciano allo stipendio di un mese dopo l’emergenza Coronavirus

A seguito dell’emergenza Coronavirus, che ha fermato il campionato italiano di calcio, i calciatori e lo staff del Bologna hanno trovato un accordo col club rossoblù in merito al taglio di una mensilità di stipendio. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità.

La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici“.