Burioni: “La situazione è ancora grave, una riapertura a breve è irrealistica”

"La curva non esiste, perché i dati che si leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso"

Roberto Burioni, medico e divulgatore scientifico, ha rilasciato sui social delle dichiarazioni in merito all’imminente possibilità di riapertura di alcune attività, che era stata prospettata da alcuni esponenti politici nelle ultime ore: “Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo pensare di stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve. La curva non esiste, perché i dati che si leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso. Una delle cose che dovremmo fare è per l’appunto metterci in condizioni di avere dei dati affidabili”.