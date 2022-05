Caos Serie B, cosa succede se Reggina e Benevento non si iscrivono?

Seppur con diverse situazioni, Reggina e Benevento potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

La Reggina rischia a causa dei problemi che il Presidente Luca Gallo sta avendo con la giustizia. A inizio maggio è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva.

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha annunciato che non iscriverà il club al prossimo campionato, lascerà la squadra e cederà il titolo sportivo al comune.

Cosa dice in questo caso il Regolamento? In attesa c’è l’Alessandria, terzultima classificata nell’ultimo campionato di Serie B.

“la riammissione al Campionato di Serie B 2022/2023 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione 2021/2022, prevista dall’art. 49, comma 5 delle NOIF, avverrà utilizzando la seguente graduatoria: 1^ società classificatasi 17° nel Campionato di Serie B (2021/2022), 2^società classificatasi 18° nel Campionato di Serie B (2021/2022), 3^società classificatasi 19° nel Campionato di Serie B (2021/2022), 4^ società classificatasi 20° nel Campionato di Serie B (2021/2022)”. Ma non è tutto dato che in caso di mancata ammissione al Campionato di “Serie C 2022/2023, saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, ma non potranno usufruire della riammissione in Serie B. Le società, per conseguire la riammissione al Campionato Serie B 2022/2023, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo Campionato”.