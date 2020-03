Capello: “Coronavirus? Io ho iniziato a giocare nel dopoguerra e non avevo mai vissuto una cosa simile…”

Fabio Capello, ex tecnico di Roma, Juventus e Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di As in merito all’Emergenza Coronavirus: “Sono a Lugano, anche qui le persone non escono di casa. Fortunatamente nessuno ha contratto il virus nella mia famiglia. Gli Europei rinviati? Buona idea. Ora non è il momento di giocare a calcio. Io ho iniziato a giocare nel dopoguerra, ma mai avevo vissuto una cosa simile. Come affrontare la situazione da calciatore? Puoi solo sperare che i tuoi giocatori siano professionisti, che si prendano cura di se stessi, che non ingrassino. Se continuano a mangiare come quando si allenano, si rischia di gettare tutto al vento”.