Cassano: “Gravina e gli altri si uniscano, non si può tornare a giocare!”

Mentre si lavora affinché si torni in campo il prima possibile, c’è come chi Antonio Cassano boccia categoricamente l’ipotesi.

L’ex attaccante, in una diretta Instagram con Pierluigi Pardo, ha espresso la sua opinione in merito: “La realtà dei fatti è che non si può riniziare a giocare, soprattutto per fare 13 partite in 45 giorni, anche se ci dovessero essere 8-10 cambi. Giocare il campionato nell’anno solare come propone Galliani mi sembra un po’ difficile, il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio”.