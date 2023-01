CdS, Salernitana: contattato un ex Napoli per il post Nicola

Il Corriere dello Sport riporta un’indiscrezione in merito al possibile tecnico della Salernitana dopo l’esonero di Nicola. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“La Salernitana prova un colpo ad effetto per la panchina. Contattato difatti, per approdare all’Arechi, Rafa Benitez, tecnico spagnolo ex Napoli. Il tecnico 62enne, tra i più vincenti in Europa, è stato contattato in mattinata per capire quanto potesse interessargli una nuova esperienza in Italia, dopo quelle con Inter e Napoli. La situazione è però complicata. Praticamente impossibile. Benitez difatti è stato già avvicinato nei giorni passati dai dirigenti del West Ham. Dirigenti che però attendono l’esito delle prossime partite per decidere del futuro di David Moyes”.