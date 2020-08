Champions League, sorteggiato il terzo turno di qualificazione

Partite del terzo turno di qualificazione: 15/16 settembre

Percorso Campioni

Ferencváros (HUN) – GNK Dinamo (CRO)

Qarabağ (AZE) – Molde (NOR)

Omonia (CYP) – Crvena zvezda (SRB)

Midtjylland (DEN) – Young Boys (SUI)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Dinamo Brest (BLR)

Percorso Piazzate

PAOK (GRE) – Benfica (POR)

Dynamo Kyiv (UKR) – AZ Alkmaar (NED)

Gent (BEL) – Rapid Wien (AUT)

• Partite in gara unica con tempi supplementari e calci di rigore se necessari. Le vincenti si qualificano per gli spareggi di UEFA Champions League; le perdenti vanno agli spareggi o alla fase a gironi di UEFA Europa League.

Procedura di sorteggio

Prima del sorteggio, le squadre sono state suddivise equamente tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking per coefficienti.

Le palline con le teste di serie sono state collocate in un’urna, quelle delle non teste di serie in un’altra. Dopo aver estratto una pallina da ogni urna, le palline sono state inserite in un’urna vuota al centro e quindi mescolate. La squadra estratta per prima gioca la partita in casa.

In questa edizione, tutte le partite del turno di qualificazione si giocheranno in gara unica e a porte chiuse.

Fonte: it.uefa.com