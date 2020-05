Chiellini sulla finale di Cardiff: “All’intervallo eravamo stremati, Mandzukic e Pjanic…”

“Ero convinto che l’avremmo vinta, un mese prima eravamo nettamente i più forti d’Europa. Le finali per noi arrivano sempre troppo tardi. Non siamo riusciti a gestire la partita”. Giorgio Chiellini torna sulla partita di Cardiff, l’ultimo atto di Champions 2017 contro il Real Madrid. La Juve fu battuta per 4-1 e tra i marcatori dei blancos ci fu anche Cristiano Ronaldo con una doppietta. Di quella finale si parlò tanto, vennero fuori delle indiscrezioni su una spaccatura interna allo spogliatoio durante l’intervallo. “Perché mai avremmo dovuto litigare dopo aver raggiunto il pareggio – scrive il capitano bianconero nella sua autobiografia -. La verità è che eravamo solo stanchi. Siamo rientrati nello stanzone con Mandzukic e Pjanic malandati che quasi non camminavano. Avevamo tutti il fiatone e a parte dirci di non disunirci, non abbiamo litigato, anzi“.

Fonte: corrieredellosport.it