Clamoroso Turris, esonerato mister Canzi ad una settimana dall’esordio

La Turris ha annunciato, attraverso un comunicato, l’esonero di mister Canzi:

“S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevatoMassimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra.

La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra.

Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore”.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, in casa corallina. Una settimana prima del debutto contro la Virtus Francavilla la Turris si ritrova senza allenatore. Evidentemente la preparazione, e le amichevoli precampionato, non devono aver convinto la dirigenza che ha quindi deciso per l’esonero.