Colpaccio del Monza in Serie B: preso l’ex Milan e Barça Boateng!

(ANSA) – MILANO, 24 SET – Da Berlusconi e Galliani a Berlusconi e Galliani, con un’altra maglia e in un’altra serie. Kevin Prince Boateng sbarca di nuovo alla corte dell’ex premier ma dopo l’esperienza al Milan questa volta tocca al Monza, in Serie B: il club brianzolo ha infatti chiuso l’affare per il 33enne centrocampista con cittadinanza tedesca e del Ghana, che arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Besiktas.

L’ex rossonero è l’undicesimo colpo di mercato del Monza: contratto di un anno più rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A, obiettivo dei brianzoli. La rincorsa alla prima storica partecipazione alla massima serie comincerà domani per la squadra di Brocchi, che inaugurerà la Serie B 2020/21 sfidando la Spal al Brianteo. Intanto il Monza già punta il prossimo acquisto, che potrebbe esser Verre della Sampdoria. (ANSA).