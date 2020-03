Consiglio FIGC, Ghirelli: “Tra le possibilità c’è quella di ricorrere al playoff Scudetto”

La Figc si è riunita nuovamente questa mattina per discutere delle soluzioni da attuare relativamente al prosieguo dei campionati di calcio, attualmente sospesi fino al 3 aprile. Al termine del consiglio Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti ed ha spiegato quello che potrebbe essere il futuro della Serie A: “La speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio”, spiega Ghirelli, che svela una delle quattro ipotesi, ossia un playoff Scudetto: “È una possibilità”.

“Ogni decisione sarà presa dalle singole leghe (A, B e C, ndr) entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale”, continua poi il numero uno della Lega Pro. Tra le altre ipotesi, in caso di nuovo stop del campionato, le alternative sono la non assegnazione del titolo o l’assegnazione in base la classifica ad oggi: molto dipenderà, in tal senso, anche dalla decisione in merito agli Europei, che potrebbero slittare al 2021.