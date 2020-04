Coronavirus, da domani obbligo di indossare mascherine in Lombardia

Tramite un comunicato ufficiale, la Regione Lombardia ha disposto l’obbligo di indossare mascherine o protezione al volto a tutti. “Restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l’intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo con ordinanza regionale” recita il comunicato. Provvedimento che è stato ampliato con una ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana la quale “introduce anche l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe”.

Inoltre sarà obbligatorio per gli “esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità)” fornire “i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”. Prevista, secondo l’ordinanza, anche la chiusura di “degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali”. Sarà poi possibile “acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti”. Possibile anche da ora «la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio”.

Inoltre secondo il decreto legge del 25 marzo scorso che vieta alla Regione di intervenire sulle attività produttive “è stato chiesto al Governo di confermare con un Dpcm specifico, la chiusura dei cantieri edili e di permettere, invece, le attività legate alla filiera silvopastorale (come, ad esempio, il taglio della legna)”.