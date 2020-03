Coronavirus, Governo riflette su una riapertura parziale dopo Pasqua: il punto

Cauto ottimismo per la questione Coronavirus in Italia, dove da qualche giorno a questa parte il numero dei contagi è in calo o comunque non è alto come prima. Per l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ci si starebbe avvicinando al momento in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo di tempo, segno che le restrizioni attuate dal Governo stanno dando i loro frutti.

Governo che – scrive Repubblica.it – starebbe varando l’ipotesi di una parziale riapertura dopo Pasqua. Questa è la notizia riportata dal portale online, il quale tuttavia spiega che non è assolutamente ancora il momento di abbassare la guardia e, soprattutto, non è detto che si andrà verso questa soluzione: in tal caso, comunque, le misure sarebbero ancora fortemente restrittive.