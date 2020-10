Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 ottobre: 10.874 nuovi casi e 89 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 434.449 persone (+10.874 rispetto a ieri, +%; ieri +9.338) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.705 sono decedute (+89, +0,2%; ieri +73) e 255.005 sono state dimesse (+2.046, +0,8%; ieri +1.498). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 142.739 (+8.736, +6,5%; ieri +7.766) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto; il conto sale a 434.449 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Non si arresta la crescita rapida della curva epidemica: i nuovi contagi sono di nuovo sopra quota 10 mila per la quarta volta in assoluto nel nostro Paese. E anche se la situazione di ottobre è diversa da quella di marzo-aprile, quando gli ospedali erano al collasso e il numero di decessi era a tre cifre (il picco di vittime il 27 marzo con 969 morti), le strutture sanitarie iniziano a manifestare criticità per l’aumento allarmante dei malati nei reparti Covid. Per contenere l’infezione la Lombardia ha decretato il coprifuoco dalle 23 alle 5, a partire da giovedì, un provvedimento restrittivo — in aggiunta alle misure del nuovo Dpcm — preso anche dalla Campania.

Fonte: corriere.it