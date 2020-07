Coronavirus, Spadafora incontra l’A.I.C.S. di Napoli per parlare del futuro dello sport di base

Oggi 03/07/2020 c/o la SSD Kodokan, Piazza Carlo III n.1 Napoli, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora , incontrerà i vertici A I C S e di alcuni suoi circoli affiliati. L’occasione vuole essere un momento di riflessione sul “ricominciare” partendo dallo sport.

L’incontro vedrà protagonisti, oltre l’AICS Campania, la SSD Kodokan con i suoi campioni e i suoi tecnici e la ASD POCHOS prima associ a zione sportiva LGBT del Sud Italia. L’incontro sarà l’occasione per discutere di quale futuro e prospettive ha lo sport di base a seguito dell’emergenza COVID 2019.

“Lo sport è uno strumento educativo straordinario. Una frase ripetuta in ogni contesto, a volte ridondante anche per noi che crediamo fermamente in questi valori, afferma: Alessandro Papaccio, componente della Direzione Nazionale dell’AICS , e che ci sono pochi fenomeni sociali che hanno una autenticità pari a quella dello sport, e questo racconto sportivo non deve sembrare un ambito distinto e auto-nomo del nostro vissuto sociale”. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Kodokan Napoli , ASD POCHOS ARCI Gay ARCI Mediterraneo Ass. Palinuro, Assoutenti Campania, Napoli United.