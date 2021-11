Covid, incredibile in Portogallo: Belenenses costretto a giocare in 7 contro il Benfica

Senza quattordici tesserati, tra cui l’allenatore e gran parte dello staff tecnico, il Belenenses ha affrontato il Benfica. Decimata dal Covid, la squadra portoghese è comunque scesa in campo, in condizioni impossibili. Il club ha dovuto schierare diversi giovani della primavera ed ha utilizzato un portiere sulla fascia.“E’ stato un peccato giocare qui stasera”, ha detto in conferenza stampa Rui Pedro Soares , presidente del Belenenses , dopo aver reso omaggio alla dignità dei suoi “che sono stati costretti a giocare”.

Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 7-0 per il Benfica. Ad inizio ripresa il Belenenses si è presentato con soli sette giocatori. Dopo tre minuti un infortunio ha costretto il club alla resa e l’arbitro a sospendere la gara, seguendo la regola che stabilisce che la partita non può continuare “se una delle due squadre schiera meno di sette giocatori”. “E’ una pagina nera per il calcio portoghese” ha detto Rui Costa, presidente del Benfica, aggiungendo che il suo club, “proprio come i Belenenses, è stato costretto a giocare” dalla Lega.

Fonte: TuttoSport