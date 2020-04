Crisi da Coronavirus, l’idea in Molise: comune mette in circolo una nuova moneta

Oltre alla sanità, il Coronavirus ha messo in ginocchio anche l’economia italiana. C’è chi, però, si inventa la soluzione per fronteggiare la crisi in questo periodo buio. A Castellino del Biferno, un piccolo comune del Molise di circa 500 abitanti, è stata infatti messa in circolo il franco, una nuova moneta da poter essere utilizzata.

L’idea è stata del sindaco Enrico Fratangelo, che con un decreto sindacale ha introdotto tagli da 20 (che sul retro hanno il suo volto) e 50. Banconote distribuite periodicamente alle famiglie bisognose e che hanno lo stesso valore degli euro. “Dopo le banconote locali sono al lavoro per mettere i Borbone bond” ha dichiarato Fratangelo e tali emissioni sono valide per finanziare attività imprenditoriali nel territorio comunale. Per completare il quadro, il capitolo di bilancio destinato a quest’operazione è titolato “Ferdinando di Borbone”.