Dal 21 agosto aperte le iscrizioni ai Campionati U18, U17, U16, U15 Professionisti

Il Settore Giovanile e Scolastico stabilisce i criteri e le modalità di partecipazione ai Campionati Nazionali Under 18, 17, 16 e 15 riservati alle società di Serie A, B e C per la stagione 2020/2021.

Dal prossimo 21 agosto i club professionistici potranno iscriversi alle competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC attraverso la compilazione dei moduli online disponibili ai link riportati all’interno del Comunicato Ufficiale n° 1/Campionati Giovanili, che sarà pubblicato in data 21/08/2020. Le adesioni dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 3 settembre.

In merito ai calendari, ad aprire la stagione 2020/21, sarà il Campionato Under 17 Serie A e B, che prenderà il via il 27 settembre. La domenica successiva, il 4 ottobre, sarà la volta di Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 17 e Under 15 Serie C. L’11 ottobre partiranno invece l’Under 18 Serie A e B e l’Under 16 Serie C.

Fonte: figc.it