De Luca: “Ci sono tutte le condizioni per permettere gli allenamenti della SSC Napoli”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha fatto il punto sulla Fase 2 di gestione in tempo di Coronavirus attraverso la consueta diretta Facebook: “In Campania noi lavoreremo come anche il governo nazionale sta facendo, con verifiche ogni 14 giorni. Ogni due settimane ci sarà una verifica della situazione per capire se ci sono state conseguenze rispetto alle decisioni prese (flessibilità, riaperture e mobilità). Se riemerge il contagio dobbiamo avere la capacità di intervenire subito. Io ho terrore per la ripresa contagio. È indispensabile e noi saremo rigorosissimi da oggi con un’ altra ordinanza: c’è obbligo di indossare mascherina altrimenti ci sono le sanzioni. Chi non ha indossa la mascherina è una bestia”. C’è successivamente il commento sulla proposta del Napoli di poter ritornare ad allenamenti già dal 4 maggio: “Ci sono tutte le condizioni per permettere gli allenamenti del calcio Napoli. Valuteremo con grande attenzione la proposta di De Laurentiis, che garantisce tre campi di allenamento, distanziamento di oltre 20 metri, doppio tampone ai calciatori”.