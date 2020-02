Dilettanti, rinviate 40 partite in Lombardia per pericolo Coronavirus

Rinviate 40 gare tra Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e giovanili regionali in Lombardia. Questa la decisione della Lega Nazionale Dilettanti lombarda, che sceglie di tutelarsi per via “della criticità determinata dal Coronavirus che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio”.

Questa la spiegazione descritta in un comunicato, che poi specifica: “Le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (Dirigenti, Tecnici, Calciatori ecc.) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara inviando entro le ore 12 di sabato 22 febbraio richiesta tramite mail o fax”.