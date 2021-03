Filip Djuricic, all’intervallo di Sassuolo-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per riassumere il primo tempo, che vede i neroverdi in vantaggio per 2-1: “Noi giochiamo sempre allo stesso modo, dobbiamo fare gioco. Abbiamo la partita sotto controllo e possiamo vincerla. In questo ruolo devo correre di più, da ala, ma tutti dobbiamo dare il massimo per ottenere i tre punti“.