Europa League, a rischio le partite di Inter e Roma?

Pubblicato il alle 15:33

Se la Serie A è ferma, le coppe europee (da decreto ministeriale) sono salve, ma al momento non c’è alcuna certezza che le gare di Europa League tra Inter e Getafe (giovedì 12 marzo) e tra Siviglia e Roma (19 marzo) si disputeranno regolarmente. Il governo iberico infatti ha firmato un decreto (già pubblicato sul Boletin Oficial del Estado) per vietare tutti i voli diretti fra l’Italia e la Spagna dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 25 marzo. Le squadre spagnole potrebbero dunque avere oggettivi problemi logistici a raggiungere l’Italia e per questo, scrivono in Spagna, sono in attesa di comunicazioni in merito da parte del governo, visto che il provvedimento coinvolgerebbe anche lo sport. Il Getafe aveva organizzato la trasferta di Milano come un blitz, con lo scopo di restare nella città meneghina per il tempo strettamente necessario (12 ore), ma ora decisione del governo spagnolo potrebbe cambiare i piani del team spagnolo come quelli della Uefa (campo neutro?).

Fonte: Sportmediaset