Europa League, il quadro completo del secondo turno di qualificazione

Sfide del secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Percorso Campioni

Inter Escaldes (AND) – Dundalk (IRL)

KuPS (FIN) – Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) – Floriana (MLT)

Riga (LVA) – Tre Fiori (SMR)

Djurgården (SWE) – Europa (GIB)

Flora Tallinn (EST) – KR Reykjavík (ISL)

Sileks (MKD) – Drita (KOS)

Astana (KAZ) – Budućnost Podgorica (MNE)

Ararat-Armenia (ARM) – Fola Esch (LUX)

Connah’s Quay Nomads (WAL) – Dinamo Tbilisi (GEO)

Percorso Principale

Hammarby (SWE) – Lech (POL)

Kaysar Kyzylorda (KAZ) – APOEL (CYP)Nõmme Kalju (EST) o Mura (SVN) – AGF Aarhus (DEN)

Maccabi Haifa (ISR) o Željezničar (BIH) – Kairat Almaty (KAZ)

Locomotive Tbilisi (GEO) – Dynamo Moskva (RUS)

Neftçi (AZE) – Galatasaray (TUR)

B36 Tórshavn (FRO) – TNS (WAL)

Coleraine (NIR) – Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) – Copenhagen (DEN)

Bačka Topola (SRB) – FCSB (ROU)

Teuta (ALB) – Granada (ESP)

OFI Crete (GRE) – Apollon Limassol (CYP)

Progrès (LUX) – Willem II (NED)

Viking (NOR) – Aberdeen (SCO)

Bala (WAL) – Standard Liège (BEL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) – Partizan (SRB)

CSKA-Sofia (BUL) – BATE Borisov (BLR)

Botoşani (ROU) – Shkëndija (MKD)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) – Tottenham (ENG)

Laç (ALB) – Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Aris (GRE) – Kolos Kovalivka (UKR)

Budapest Honvéd (HUN) – Malmö (SWE)

Ventspils (LVA) – Rosenborg (NOR)

Riteriai (LTU) – Slovan Liberec (CZE)

Lincoln Red Imps (GIB) – Rangers (SCO)

Servette (SUI) – Reims (FRA)

Borac Banja Luka (BIH) – Rio Ave (POR)

Renova (MKD) – Hajduk Split (CRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Zrinjski (BIH)

Kukës (ALB) – Wolfsburg (GER)

Dunajská Streda (SVK) – Jablonec (CZE)

Piast Gliwice (POL) – Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) – Basel (SUI)

Shamrock Rovers (IRL) – AC Milan (ITA)

Hibernians (MLT) – Fehérvár (HUN)

Bodø/Glimt (NOR) – Žalgiris Vilnius (LTU)

• In questa stagione, tutte le sfide di qualificazione si disputano in gara singola e a porte chiuse, con tempi supplementari e calci di rigore ove richiesto. Le squadre vincitrici accedono al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Teste di serie

Prima del sorteggio, le squadre sono state suddivise tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking per coefficienti.

Percorso Campioni

Gruppo 1

Teste di serie

Linfield (NIR)

KuPS (FIN)

Floriana (MLT)

Dundalk (IRL)

Slovan Bratislava (SVK)

Non teste di serie

Inter Escaldes (AND)

Gruppo 2

Teste di serie

Djurgården (SWE)

Europa (GIB)

KR Reykjavík (ISL)

Flora Tallinn (EST)

Riga (LVA)

Non teste di serie

Tre Fiori (SMR)

Gruppo 3

Teste di serie

Ararat-Armenia (ARM)

Connah’s Quay Nomads (WAL)

Fola Esch (LUX)

Sileks (MKD)

Budućnost Podgorica (MNE)

Dinamo Tbilisi (GEO)

Astana (KAZ)

Non teste di serie

Drita (KOS)

Percorso Principale

Gruppo 1

Teste di serie

APOEL (CYP)

AGF Aarhus (DEN)

Lech (POL)

Non teste di serie

Nõmme Kalju (EST) o Mura (SVN)

Kaysar Kyzylorda (KAZ)

Hammarby (SWE)

Gruppo 2

Teste di serie

Dynamo Moskva (RUS)

Galatasaray (TUR)

Kairat Almaty (KAZ)

Non teste di serie

Neftçi (AZE)

Locomotive Tbilisi (GEO)

Maccabi Haifa (ISR) o Željezničar (BIH)

Gruppo 3

Teste di serie

Motherwell (SCO)

Copenhagen (DEN)

TNS (WAL)

Non teste di serie

IFK Göteborg (SWE)

Coleraine (NIR)

B36 Tórshavn (FRO)

Gruppo 4

Teste di serie

Granada (ESP)

Apollon Limassol (CYP)

FCSB (ROU)

Non teste di serie

OFI Crete (GRE)

Teuta (ALB)

Bačka Topola (SRB)

Gruppo 5

Teste di serie

Aberdeen (SCO)

Standard Liège (BEL)

Willem II (NED)

Non teste di serie

Bala (WAL)

Viking (NOR)

Progrès (LUX)

Gruppo 6

Teste di serie

BATE Borisov (BLR)

Shkëndija (MKD)

Partizan (SRB)

Non teste di serie

Botoşani (ROU)

CSKA-Sofia (BUL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA)

Gruppo 7

Teste di serie

Hapoel Beer Sheva (ISR)

Kolos Kovalivka (UKR)

Tottenham (ENG)

Non teste di serie

Aris (GRE)

Laç (ALB)

Lokomotiv Plovdiv (BUL)

Gruppo 8

Teste di serie

Rosenborg (NOR)

Slovan Liberec (CZE)

Malmö (SWE)

Non teste di serie

Riteriai (LTU)

Ventspils (LVA)

Budapest Honvéd (HUN)

Gruppo 9

Teste di serie

Reims (FRA)

Rio Ave (POR)

Rangers (SCO)

Non teste di serie

Borac Banja Luka (BIH)

Servette (SUI)

Lincoln Red Imps (GIB)

Gruppo 10

Teste di serie

Zrinjski (BIH)

Wolfsburg (GER)

Hajduk Split (CRO)

Non teste di serie

Kukës (ALB)

Olimpija Ljubljana (SVN)

Renova (MKD)

Gruppo 11

Teste di serie

Hartberg (AUT)

Basel (SUI)

Jablonec (CZE)

Non teste di serie

Osijek (CRO)

Piast Gliwice (POL)

Dunajská Streda (SVK)

Gruppo 12

Teste di serie

Fehérvár (HUN)

Žalgiris Vilnius (LTU)

AC Milan (ITA)

Non teste di serie

Bodø/Glimt (NOR)

Hibernians (MLT)

Shamrock Rovers (IRL)

Procedura di sorteggio

L’amministrazione della UEFA ha formato gruppi per il sorteggio in modo da evitare che club senza un impianto approvato potssero affrontarsi tra di loro, come stabilito dal Comitato Competizioni per Club. Le squadre della stessa federazione non potevano affrontarsi.

Sorteggio percorso Campioni

Per ogni girone, le palline con le teste di serie sono state collocate in un’urna e quella con la non testa di serie in un’altra. Dopo aver estratto una pallina da ciascuna urna, le due palline sono state collocate in un’urna vuota al centro e quindi mescolate. La prima squadra estratta giocherà la partita in casa. Poiché la non testa di serie è già stata abbinata, il sorteggio diventa aperto e non sono più previste teste di serie.

Sorteggio percorso Piazzate

Le palline con le teste di serie sono state collocate in un’urna e quelle con le testa di serie in un’altra. Dopo per estratto una pallina da ciascuna urna, le due palline sono state collocate in un’urna vuota al centro e quindi mescolate. La prima squadra estratta giocherà la partita in casa.

Fonte: it.uefa.com