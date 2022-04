Fiorentina, infortunio per Castrovilli: si teme sia grave

Uscito in lacrime dopo un brutta caduta nel corso di Fiorentina – Venezia, Gaetano Castrovilli ha subito un altro infortunio. Il comunicato della squadra viola riporta la lussazione del ginocchio sinistro, che è stata ridotta in campo. Non una buona notizia per Vincenzo Italiano, che rischia di perdere Castrovilli per il match di Coppa Italia che si svolgerà mercoledì 20 aprile contro la Juventus. Queste le parole del tecnico viola:

“Una brutta distorsione al ginocchio, speriamo non sia niente di grave perché il ragazzo era in grande crescita.”

Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire l’entità esatta dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero.