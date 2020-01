Fiorentina, Pezzella: “Ci voleva questa vittoria, ma bisogna continuare a lavorare molto”

German Pezzella, capitano della Fiorentina e oggi autore di un gol decisivo contro la SPAL, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky in vista della sfida col Napoli: “Serviva questa vittoria, per il mister e per tutta la squadra, visto che è un momento difficile. Dobbiamo continuare a lavorare molto. Oggi abbiamo sofferto e non abbiamo disputato una gran partita, ma era importante conquistare i tre punti e ci siamo riusciti. Siamo una squadra giovane e non è facile, poi il mister è da poco con noi, in ogni allenamento cerchiamo un po’ di più di capire cosa chiede”.

loading...