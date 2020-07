Fiorentina, Ribéry tranquillizza i tifosi e giura amore: “Viola per sempre”

(ANSA) – FIRENZE, 09 LUG – “Viola per sempre”. Con queste parole accompagnate da un cuore con i colori della società Franck Ribéry sgombra i dubbi sulla sua permanenza a Firenze esternati con lo sfogo via socil (seguito da quello della consorte Wahiba) dopo il furto subito giorni fa nella villa sulle colline di Bagno a Ripoli. “Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre” ribadisce il campione francese su Instagram rispondendo all’amico connazionale ed ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey. Il quale, sempre sui social, aveva espresso ieri sostegno a Ribéry sceso in campo nel frattempo fra i titolari, per la quinta gara di fila, nel match al Franchi contro il Cagliari terminato 0-0 e dove è risultato ancora una volta fra i migliori. ”Pure io ho avuto subito l’intenzione di prendere e lasciare quando mi rubarono in casa, volevo cambiare casa e mettere al sicuro la famiglia – racconta Frey – Comunque ho parlato in queste ore con Franck e non ha voglia di di lasciare Firenze né ce l’ha con i fiorentini. Giocherà per la maglia con la grinta e la dedizione di sempre. E’ ferito per quanto accaduto e intende tutelare la famiglia ma alla maglia viola resta molto legato”. Un post che ha raccolto oltre 3000 like, fra questi anche quello di Ribéry che in nottata ha risposto in francese a Frey: ”Fratello mio, grazie mille per queste parole. Tu mi conosci, sai da dove vengo e non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ciò che dico faccio”. Poi l’attestato di fedeltà ai colori viola, con un messaggio in italiano, che ha assicurato il club e i tifosi. (ANSA).