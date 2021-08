FOTO – Il Napoli si complimenta con Tamberi e Jacobs: “Resterete nella storia dello sport italiano”

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs mandano in estasi l’Italia dello sport con due spettacolari oli olimpici a pochi minuti di distanza, uno nel salto in alto e l’altro nei 100 metri. Sui social i due atleti azzurri sono stati inondati di complimenti per una giornata memorabile per i nostri colori. E, per restare in tema azzurro, anche il Napoli si è accodato a questo fiume di messaggi: “I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano. Evviva!”, ha scritto il club partenopeo su Twitter.

I complimenti vanno fatti a tutti i vincitori italiani di medaglie, ma quelli che hanno fatto Jacobs e Tamberi, a pochi minuti di distanza, resterà nella storia dello sport italiano.

Evviva 🙌 https://t.co/O1In5WSg8f — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js