FOTO – Lega occupa il Parlamento. Salvini: “Italiani meritano risposte e aiuti concreti, basta promesse!”

Intervento del premier Giuseppe Conte in questi minuti in Parlamento. Il Presidente del Consiglio annuncerà novità sulle misure che saranno adottate per la ripresa economica del Paese.

Le disposizioni di contenimento per la Fase 2, però, sono duramente contestate dai membri della Lega Nord, intenzionata ad occupare l’aula ad oltranza: “Qui Camera e Senato, la Lega c’è – ha detto il leader Matteo Salvini -. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano risposte rapide, tempi certi e aiuti concreti, non solo promesse (come su cassa integrazione, 600 euro e soldi alle imprese). Non interrompiamo il lavoro né diamo fastidio a nessuno, siamo la vostra voce!”.

Il partito ha poi emanato una nota integrando il pensiero di Salvini: “Restiamo a oltranza in Parlamento, che è il nostro luogo di lavoro, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola”.