FOTO – Miccoli su Instagram: “Riposa in pace Raffaele, un abbraccio alla tua famiglia”

I primi sintomi in allenamento, poi la corsa in ospedale dove la diagnosi non ha lasciato scampo: è un tumore al cervello. I medici del Cardarelli hanno anche tentato un intervento chirurgico in extremis, ma per Raffaele Santagata non c’è stato nulla da fare e si è spento a soli 18 anni nella giornata di ieri (CLICCA QUI).

Il mondo dei social è stato letteralmente invaso da messaggi di cordoglio per la famiglia e gli amici del ragazzo. Tanti i calciatori che si sono stretti a loro nel dolore e tra questi Fabrizio Miccoli. L’ex capitano del Palermo, con un post su Instagram, ha voluto lasciare un ricordo per Raffaele: “Ti ricorderò per sempre così.. R.I.P. Raffaele⁣

Un abbraccio a tutti i tuoi cari”.