Ghirelli incorona la Turris: “Per ora è il miglior calcio in Lega Pro”

Presente sugli spalti in occasione di Turris-Catanzaro, gara vinta per 1-0 dai campani, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, elogia il club biancorosso per quanto fatto dentro e fuori dal campo: “Sto girando tutti gli stadi per fare un po’ il quadro della situazione. Dico sempre che bisogna riportare i tifosi sugli spalti, se però il primo a restare a casa è il sottoscritto diventa un paradosso – ha detto al quotidiano Metropolis -. In tal senso ho apprezzato le tante iniziative della Turris che, anche contro il Catanzaro, è riuscita a portare tanti ragazzini allo stadio. Fatta questa premessa, l’altro motivo per cui ho deciso di venire a Torre è stata la voglia di vedere la squadra che gioca il miglior calcio della C. Avevo visto questo qualcosa in tv ma solo dal vivo ho potuto apprezzare le idee propositive di Caneo. È stato uno spettacolo vedere due formazioni forti battersi in quel modo davanti ad una bella cornice di pubblico. In appena due anni di professionismo la società ha fatto passi da gigante. Mi piace molto l’idea di gioco data così come il progetto basato sulla valorizzazione di giovani, senza mai perdere di vista l’equilibrio economico. Questi principi si sposano alla perfezione su quanto diciamo da anni”.

Fonte: TMW