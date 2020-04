I tifosi della Turris scendono in campo a favore dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco

Ecco la lettera dei tifosi della Turris che hanno pensato bene di raccogliere fondi da poi donare all’Ospedale Maresca di Torre del Greco:

“Ad inizio 2020 tra le tante Iniziative sul Territorio avevamo ipotizzato di fare qualcosa di importante.

L’Obiettivo era semplice: raccogliere fondi per una potenziale Festa Promozione.

Avevamo pensato di festeggiare la Santa Pasqua con le Uova. Le Uova dell’Associazione ORGOGLIO CORALLINO.

Pensando non solo alla Ricorrenza ma anche ad un Ricordo / Cimelio da conservare.

E cosi la nostra Macchina Operativa, ricca di Entusiasmo e Dedizione, si è messa in moto in tutte le Direzioni.

Qualità / Fornitori / Dimensione / Sorpresa / Packaging / Tempistiche. Tutto ad un Costo accessibile.

Avevamo raggiunto l’Obiettivo cercando di rendere esclusiva l’Iniziativa. 50 Uova Pasquali. Non una di più.

Quando abbiamo cominciato a distribuirle, con i nostri preziosissimi Punti Vendita, ci siamo resi conto sin da subito

che la Domanda era ben superiore all’Offerta. Forse avevamo sottovalutato la potenzialità dell’Iniziativa.

Ma volendo rendere esclusiva l’Iniziativa abbiamo preferito rimanere sulle 50 Unità.

Avremmo voluto rendere l’Iniziativa sostenibile anche per i nostri concittadini lontani da Torre del Greco.

Non è stato possibile. Avremo modo certamente di approcciare la Spedizione per le prossime Iniziative.

Poi è arrivata l’Emergenza Sanitaria Nazionale del COVID-19 che ha cambiato tutto. Priorità / Obiettivi / Abitudini.

Non potevamo rimanere indifferenti. Ci siamo confrontati internamente nel Direttivo ed è stato semplicemente

normale decidere di fare qualcosa per la nostra Torre del Greco rendendo cosi un’Iniziativa dell’Associazione

ORGOGLIO CORALLINO utile alla nostra Comunità.

Ci siamo guardati intorno per fare la Scelta più giusta. Le nostre Valutazioni ci hanno portato a sposare l’Iniziativa

dell’ASCOM – Associazione Commercianti di Torre del Greco che ha messo in piedi la Raccolta Fondi per l’acquisto di

un Ventilatore Polmonare da donare all’Ospedale Maresca di Torre del Greco [https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-perospedale-maresca?sharetype=teams&member=3957934&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+sharesheet&pc_code=wa_co_dashboard_a&rcid=2218b07e292f4cae95d77af28efdeb03].

L’Iniziativa dell’Associazione ORGOGLIO CORALLINO si accompagna, oltre alle Donazioni relative alle Uova Pasquali,

anche di una Rappresentanza del Movimento ULTRAS della nostra città.