Inter, chiusura per il Coronavirus: Eriksen, Moses e Young “sfrattati”

Non è un momento fortunato in casa Inter e non solo per i postumi della pesante sconfitta di Torino contro la Juve. La notizia della positività del bianconero Daniele Rugani, infatti, ha costretto la squadra di Conte alla quarantena. Nulla di drammatico, se non fosse che la situazione si è complicata per Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses. I tre, infatti, alloggiavano all’Hotel Melià di Milano,. che però è stato costretto a chiudere a causa delle normative sul Coronavirus. E così i nerazzurri sono stati “sfrattati”, subendo una trasloco forzato per potersi mettere in isolamento. Lo riportano i colleghi di Sportmediaset.