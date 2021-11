Italia, anche Immobile alza bandiera bianca: al suo posto Scamacca

Altra tegola per il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, che quest’oggi ha perso anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha rimediato una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra nell’ultima gara di campionato e, pertanto, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Immobile si aggiunge dunque alla lista degli indisponibili per la gara di qualificazione per i Mondiali 2022 di venerdì contro la Svizzera. Al suo posto viene convocato la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni.