Jorginho, l’agente: “Ritrovare Sarri? Perché no. Potrebbero arrivare offerte importanti”

Jorginho alla Juventus? Perché no. Il centrocampista ex Napoli, ormai perno dello scacchiere del Chelsea, potrebbe ricevere offerte importanti al termine della stagione e ritrovare Maurizio Sarri sarebbe una opzione non poco gradita. Questo è quanto dichiarato dal suo agente Joao Santos, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha spiegato: “Jorginho punta all’Europeo con l’Italia, sarà una bella occasione per lui per mettersi ulteriormente in mostra, già al Chelsea sta facendo bene. Potrebbero arrivare offerte importanti per lui. Ritrovare Sarri? Perché no. Se ci fosse questa possibilità la valuteremmo con il Chelsea”.