Oltre all’Inter, anche la Juventus riversa in grosse difficoltà economiche. Il bilancio del club torinese è in affanno a tal punto che, secondo il Corriere dello Sport, la società avrebbe chiesto ai calciatori di posticipare, per il momento, alcune mensilità, mossa che permetterebbe alle casse dei bianconeri di risparmiare circa 80 milioni di euro. Una situazione che è già grave e che, in caso di mancato accesso in Champions, potrebbe peggiorare in maniera sostanziale.