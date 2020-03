Juventus, ex gestore Club dei tifosi ha truffato la società: rubava i soldi dei biglietti

Il personaggio, non nuovo a questo gesto, è sotto processo per appropriazione indebita Pubblicato il alle 19:02 da •

Altra bagarre per la Juventus in merito ai biglietti ed i club del tifo organizzato. Stavolta la questione riguarda Raffaello Roberto, ex amministratore della Lefima Srl, ossia la società che gestiva la rete ufficiale del club bianconero, il quale per anni si sarebbe appropriato dei guadagni dei biglietti di alcune partite, soldi destinati invece alle casse della società.

L’uomo, molto noto nell’ambiente, non è nuovo a questo genere di gesti. Già una volta, infatti, è stato colto in flagrante, e Roberto avrebbe giustificato l’atto con la scusa di “problemi personali”. Roberto, il cui nome è comparso anche nella inchiesta “Alto Piemonte”, ora è sotto processo per appropriazione indebita. Lo riporta La Stampa.