Juventus, Sarri: “Ho un contratto e voglio onorarlo. Fiato sul collo? A Napoli ho fatto 38 partite da inseguitrice, è meglio così…”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza alla vigilia del match con la Lazio, parlando anche del suo futuro e dei trascorsi alla guida del Napoli:

Si parla tanto tra i tifosi della sua posizione, ha paura?

“Avete mai chiesto se un pilota di Formula Uno ha paura la velocità? Fa parte del mio mestiere, va bene se vinci e va male se perdi. Il momento è questo, bisogna essere bravi a viverlo al meglio”.

Sul suo futuro

“Ho un contratto e voglio onorarlo. Il mio futuro è domani: in questo momento la testa deve rimanere concentrata sulle partite, a partire da quella di domani. Tutto il resto è una conseguenza”.

Questa Juve si avvicina al suo Napoli che fece 91 punti, quali sono le differenze?

“Sono due situazioni diverse, alla Juve il lavoro è appena cominciato. Al Napoli i 91 punti li abbiamo fatti al terzo anno. Questa è una squadra molto più forte individualmente per i giocatori che hai. Bisogna vedere se riesco a lavorarci tre anni. Per quanto riguarda i punti è una stagione condizionata per le prime tre dalla situazione. Lavorare nel calcio è difficile ovunque. Qui c’è una criticità mediatica superiore, a Napoli è superiore quella locale. Il calcio è difficile da tutte le parti”.

Dov’è più difficile lavorare?

“Qua c’è un’esposizione mediatica maggiore, a Napoli ci sono diverse emittenti locali. Il calcio è difficile da tutte le parti”.

Prende in considerazione la possibilità di lasciare da vincente come al Chelsea o con la società state programmando il futuro?

“Ho detto prima che voglio onorare il mio contratto. Al Chelsea c’era una situazione diversa, mi piaceva l’idea di andare in Inghilterra. Poi la scorsa estate volevo tornare in Italia”.

Come si sente ad avere un po’ più il fiato sul collo delle avversarie?

“Mi sento meglio. Al Napoli ho fatto 38 partite dietro alla Juve, adesso sono davanti”.

fonte: TMW