Juventus, torna di moda il nome di Pogba: Emre Can o Bernardeschi possibili contropartite

A circa tre anni di distanza dalla sua cessione, Paul Pogba potrebbe riabbracciare la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, il club bianconero ha intenzione di rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo l’innesto di Kulusevski e il ds Paratici ha tra i suoi vecchi pallini il ritorno del francese.

I suoi atteggiamenti extra-campo e i continui fastidi alla caviglia non fanno piacere al Manchester United, che ne valuta dunque la cessione. Dal canto suo la Juventus – scrive oggi Tuttosport – potrebbe sfruttare le carte Emre Can o Bernardeschi per arrivare a Pogba, ma questa soluzione sarebbe solo per spianare il terreno di una trattativa che la “Vecchia Signora”, in realtà, vorrebbe condurre in ogni caso. Determinante sarebbero i buoni rapporti con l’agente del calciatore Mino Raiola. Occhio, però, al pressing del Real Madrid, che resta alla finestra.