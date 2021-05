La Lega lancia l’iniziativa “Serie A ambassadors”: presenti Totti e Vieri

La Lega Serie A annuncia la creazione dei “Serie A Ambassadors”, un team di campioni che hanno reso grande la Serie A e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dalla Lega Serie A. I primi Top Players a far parte di questo progetto saranno: Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta.

Gli Ambassadors saranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria immagine e la propria esperienza a sostegno di attività benefiche e della diffusione di messaggi positivi. Saranno inoltre il biglietto da visita della Serie A nel mondo, prendendo parte ad iniziative con i broadcaster internazionali e ad altre attività con i diversi partner commerciali della Lega Serie A.

Domani sera saranno presenti in tribuna al Mapei Stadium e faranno il proprio esordio i primi “convocati” dei Serie A Ambassadors: Vincent Candela, Ciro Ferrara, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri.

“Era un nostro obiettivo riuscire a coinvolgere stabilmente i campioni del passato nella promozione della Serie A. Avevamo solo l’imbarazzo della scelta avendo militato nel nostro campionato i giocatori più forti di sempre. La Serie A ha un seguito così ampio proprio per la qualità tecnica e umana dei suoi protagonisti – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo –. Il calcio da sempre è un potente veicolo per trasmettere messaggi. Gli Ambassadors avranno il compito di coinvolgere i tifosi in Italia e nel resto del mondo facendo vivere loro da molto vicino la Serie A e tutte le sue attività sociali e commerciali. Siamo felici per la squadra attuale, ma faremo presto nuovi acquisti“.