La leggenda della moto smette: Valentino Rossi annuncia il ritiro

The Doctor dice basta a 42 anni. In una conferenza stampa indetta per oggi pomeriggio, e in corso in questi minuti, la leggenda italiana e del motorsport mondiale Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP.

“È un momento molto triste ─ ha dichiarato il pilota azzurro ─, è difficile sapere che l’anno prossimo non correrò in MotoGP. Ho fatto questo per quasi 30 anni e dal 2022 la mia vita cambierà. È stato tutto grandioso, mi sono divertito tantissimo, è stato un percorso lungo e divertente. Mi ero dato un tempo e ho deciso di smettere a fine anno. Sarà la mia ultima mezza stagione in MotoGP. Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre per altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile”.

Queste le parole di Rossi, che si darà alle corse in macchina: “Adoro correre con le macchine, penso che farò questo dall’anno prossimo, ma dobbiamo ancora definire questa decisione. Mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita”.