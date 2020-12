Lazio, Luis Alberto scuote i compagni in vista del Napoli: vuole una reazione

Non è un periodo felice in casa Lazio, le cui prestazioni degli ultimi tempi sono state piuttosto carenti. E allora serve la scossa come quella data da Luis Alberto, come scrive oggi il Repubblica Roma: “Proverà ad aiutare Immobile in attacco proprio lo spagnolo, che domani giocherà la partita numero 150 con la Lazio, tra campionato e coppe.

Luis Alberto deve riscattare una serie di prestazioni non ai suoi livelli, qualche segnale fa ben sperare: il Toque infatti ha preso la parola durante una riunione nello spogliatoio giovedì, esprimendo concetti importanti – come altri “senatori” – per spingere la squadra a ritrovare lo spirito vincente visto in Champions. Un atteggiamento molto apprezzato da Inzaghi”.