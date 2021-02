Lega Serie A, anche oggi nessuna assegnazione per i diritti tv per il triennio 2021-2024

Anche nell’assemblea della Lega Serie A di quest’oggi non sono state fatte assegnazioni in merito ai diritti tv del massimo campionato italiano di calcio per il triennio 2021-2024. Lo rende noto la Lega attraverso un comunicato ufficiale, in cui viene spiegato che nell’ambito della riunione odierna, tenutasi in videoconferenza, non è stato assegnato alcun pacchetto previsto dall’invito ad offrire pubblicato lo scorso 4 gennaio.

Le offerte ricevute dagli operatori della comunicazione, dopo ulteriori disamine tecniche e giuridiche, saranno nuovamente sottoposte alla volontà di una prossima assemblea, durante la quale, come richiesto da un qualificato numero di società, sarà posta all’ordine del giorno anche l’operazione con il consorzio CVC-Advent-FSI.