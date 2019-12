L’ex portiere del Chelsea: “Sarri gestisce la squadra come se fosse una banca, ha solo un modo di lavorare”

L’ex portiere di riserva del Chelsea, Rob Green, si è confessato al The Athletic e ha raccontato un aneddoto sul suo ex allenatore Maurizio Sarri, ricordando il giorno in cui si fece portavoce dello spogliatoio dopo l’umiliante sconfitta dei Blues per 6-0 in casa del Mannchester City:

“Non hai un piano B. I giocatori hanno paura a dirtelo, ma io no”, gli dissi. “I giocatori non sono tipi da parlarti in questo modo, sono preoccupati ma hanno paura di dirti certe cose. Anche io ne ho, ma non me ne importa. Cosa potresti fare, tanto? Scaricarmi?”. Gli ho parlato per 15 minuti. Molti giocatori dopo mi hanno detto che si erano divertiti perché gli avevo detto ciò che loro non erano stati capaci di dirgli. Se lo avessero fatto avrebbero messo a rischio il loro ruolo nella squadra. Sarri è un ex direttore di banca e gestisce la squadra come se fosse una di esse. Nel suo cervello c’era come una formula per il successo, pensava: “Sono un matematico, l’ho scoperta e so come fare”. Avere un allenatore che ha chiarezza e fiducia in quello che sta facendo è una cosa buona, e a volte tutto ciò ha funzionato. Il problema è che ci sono anche undici persone nell’altra squadra che cercano di fare qualcosa per fermarti, ed è stato difficile quando hanno capito come riuscirci. Sarri però aveva difficoltà a cambiare, aveva solo un modo di lavorare. Quando le cose non andavano, diceva semplicemente che dovevamo fare meglio”

fonte: foxnews.it